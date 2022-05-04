Нижний Новгород, , 20:02 — REGNUM Сотрудникам правоохранительных органов Нижегородской области задержали бывшего охранника одного из местных банков, подозреваемого в хищении из этого финансового учреждения денег и ценностей на 15 млн рублей.

Пачка рублей Kaluga.sledcom.ru

Как отмечают в региональном управлении МВД, на то, чтобы его найти полицейским потребовалось восемь с половиной лет — всё это время мужчина скрывался в небольшом селе в Астраханской области.

Подозреваемого уже доставили в Нижний Новгород. Если его вину удастся доказать, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.