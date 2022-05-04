Москва, , 20:00 — REGNUM Ясли-сад «Теремок» после длительного простоя открылся сегодня в Волновахе. Об этом, ссылаясь на слова начальника отдела образования администрации города Докучаевска Виктории Кириченко, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Детские сады и ясли - нашим детям Советский плакат, 1955 год, автор — Галина Шубина

После освобождения Волноваха в марте была временно подчинена властям Докучаевска.

«В Волновахе мы открыли «Ясли-сад комбинированного типа № 8 «Теремок». Пока открыли только три группы, затем будем расширяться. Там повреждена была кровля и все окна выбиты. Учреждение не функционировало с начала спецоперации. В дальнейшем после восстановления будут в городе открываться и другие детские сады», — отметила Виктории Кириченко.

Она добавила, что открытие позволит предоставлять дошкольное образование 45 детям, а также обеспечит рабочими местами 20 человек, в дальнейшем — порядка 50 человек. В учреждении функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. Всего оно рассчитано на 12 групп, в которых может получать дошкольное образование до 250 детей.

Отметим, в результате боевых действий в саду были зафиксированы многочисленные повреждения. В нем проведены: ремонт мягкой кровли, внутренних помещений, а также уборка территории, работа по обеспечению водой, комплектованию оборудованием, обеспечению продуктами питания, организовано подключение электроэнергии. При содействии шахты «Ждановская» заменены поврежденные оконные и дверные блоки, приобретены строительные материалы.

Волноваха — райцентр в 35 км к юго-западу от Донецка. Ключевой железнодорожный и автотранспортный узел по пути в Мариуполь. Освобожден 11 марта. Серьезно пострадал в ходе боев. В настоящее время в город налажена регулярная доставка гуманитарной помощи, налажена мобильная связь и интернет, восстановлена работа ряда скважин, что позволило подать воду в соцучреждения, в больнице отремонтирована кровля. По заявлению властей ДНР, среди первоочередных задач — возведение новых многоквартирных домов.

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