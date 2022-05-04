Москва, , 19:58 — REGNUM Такое сильное укрепление рубля не нужно, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле такое укрепление рубля не нужно. Рубль необходимо было держать на уровне 80−85 рублей. Это была бы такая равновесная цена российской валюты», — рассуждает Дмитриева в телеграм-канале.

Экономическим властям нужно помнить, что импортозамещение — это не значит заместить импорт из Германии и Чехии на импорт из Китая и Индии, а дорогой рубль, безусловно ведет к этому, подчеркнула она.

Сильное укрепление рубля по отношению к доллару и евро произошло по ряду причин, отметила парламентарий.

Первая — это положительное сальдо торгового и платежного баланса, вызванное высокими ценами на нефть и газ, ограничениями по импорту, а также тем, что продажа энергоносителей частично идёт за рубли и это вызывает повышенный спрос на российскую валюту, указала депутат.

Вторая причина — в том, что валютными поступлениями от нефти и газа перестали играть на валютном рынке и не используют ФНБ, в том числе для осуществления денежно-кредитной политики, рассуждает Дмитриева.

Третья причина — избыточно жесткая денежно-кредитная политика, это высокая учетная ставка ЦБ, которая ограничивает денежную эмиссию, отметила депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, курс доллара на Московской бирже в начале торгов в среду упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года.

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