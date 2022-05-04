Москва, 4 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Такое сильное укрепление рубля не нужно, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На самом деле такое укрепление рубля не нужно. Рубль необходимо было держать на уровне 80−85 рублей. Это была бы такая равновесная цена российской валюты», — рассуждает Дмитриева в телеграм-канале.

Экономическим властям нужно помнить, что импортозамещение — это не значит заместить импорт из Германии и Чехии на импорт из Китая и Индии, а дорогой рубль, безусловно ведет к этому, подчеркнула она.

Сильное укрепление рубля по отношению к доллару и евро произошло по ряду причин, отметила парламентарий.

Первая — это положительное сальдо торгового и платежного баланса, вызванное высокими ценами на нефть и газ, ограничениями по импорту, а также тем, что продажа энергоносителей частично идёт за рубли и это вызывает повышенный спрос на российскую валюту, указала депутат.

Вторая причина — в том, что валютными поступлениями от нефти и газа перестали играть на валютном рынке и не используют ФНБ, в том числе для осуществления денежно-кредитной политики, рассуждает Дмитриева.

Третья причина — избыточно жесткая денежно-кредитная политика, это высокая учетная ставка ЦБ, которая ограничивает денежную эмиссию, отметила депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, курс доллара на Московской бирже в начале торгов в среду упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года.