Берлин, 4 мая, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Решение косовского вопроса в момент, когда на Украине «идет война», внесло бы важный вклад в мир на Балканах и в Европе с целом. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц 4 мая после встречи с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Берлине.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

Шольц отметил, что одной из важных тем его переговоров с Курти был конфликт на Украине. По словам канцлера Германии, Приштина сразу же «заняла позицию» по отношению к происходящему и поддержала антироссийские санкции Евросоюза, что «заслуживает особого уважения».

«Западные Балканы являются частью Европы, и все страны региона должны стать членами ЕС. Среди них и Косово, чью независимость Германия поддерживала постоянно и будет поддерживать и в будущем», — процитировал телеканал РТС слова Шольца.

Напомним, что Олаф Шольц встретился также с президентом Сербии Алксандром Вучичем.