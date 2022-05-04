Москва, 4 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Возможно, Анатолий Чубайс по-прежнему является связующим звеном между российскими элитами и Западом. Об этом 4 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

«Переславская неделя» Ю. Н. Частов Wikimedia Commons Митинг в апреле 1998 года. Лозунг на плакате «Рыжего на нары» (имеется в виду Анатолий Чубайс)

«Можно только гадать, почему российское руководство так спокойно отпустило Анатолия Чубайса за рубеж. Скорее всего, с помощью Чубайса хотят всё-таки сохранить какие-то отношения с Западом», — заявил эксперт.

В последние годы Чубайс не высказывался открыто против политики государства, и это ему «зачли», полагает Трухачёв.

Напомним, что ранее Анатолий Чубайс, специальный представитель президента России по связям с международными организациями в марте 2022 года ушел в отставку и покинул пределы России.