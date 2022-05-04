Вологда, 4 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников примет участие в акции «Бессмертный полк». Об этом он сообщил в соцсетях.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«В Вологде приму участие в акции с портретами своих дедов. Николай Николаевич Кувшинников и Иван Иванович Цикин были участниками Великой Отечественной войны. За боевые заслуги они награждены орденами Красной Звезды и другими медалями», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде проживают 38 ветеранов Великой Отечественной войны.