4 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 20:57 — REGNUM Кубинские мигранты начали прибывать в США в невиданных за последние четыре десятилетия количествах, причем пограничные службы ожидают в 2022 году около 150 тысяч кубинцев, которые приходят к американской границе пешком. Путь нелегалов теперь пролегает через Никарагуа — страну, правительство которой в конце прошлого года отменило визовые требования для граждан Кубы, дав им возможность по суше приходить в Мексику, пересекая Центральную Америку. Американское правительство обвинило президента республики Даниэля Ортегу за подобную политику, с помощью которой, пишет The New York Times, он пытается оказать давление на Штаты ради ослабления санкций.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что кубинцы составляют лишь малую часть нелегального эмигрантского потока, который продолжает расти при администрации главы Белого дома Джо Байдена. Так, в марте был установлен новый за последние два десятилетия рекорд по количеству нелегалов, пойманных за один месяц — 221 303 человека.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Партия Байдена дорого заплатит за этот преднамеренный миграционный кризис и саботаж нормативных актов, призванных обеспечить безопасность наших границ. Его действия следует рассматривать как неисполнение служебных обязанностей», — пишет TED338.

«Таким образом, 150 000 кубинцев, ожидаемых в этом году, присоединятся к 170 000 человек, уже стоящих лагерем на южной границе. За один год в США въедет более четверти миллиона человек — в основном неквалифицированных, не говорящих по-английски.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Защитники иммиграции всё чаще говорят нам, что у этих людей есть право просить убежища (поскольку бедность теперь является законной причиной для предоставления убежища). Они помогают/поддерживают их въезд в США, но потом забота о просителях убежища переходит к правительству США, местным властям и налогоплательщикам.

Именно местные власти должны обеспечить жилье, школьное образование и медицинское обслуживание для этого потока — в то время, когда бездомность и детская бедность среди населения находятся на рекордно высоком уровне», — указывает Paula.

«Если вы спросите белых «либералов», то для них рекордное количество нелегалов — это фантастическая новость. Откуда нелегалы приходят — не имеет значения. Надеюсь, что такое глубоко предосудительное отношение и политика будут наказаны», — комментирует ss.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что просители убежища бегут с Кубы из-за бедности. Многие из них берут кредиты с высокими процентными ставками, чтобы собрать тысячи долларов, которые им нужны, чтобы добраться до США…

Убежище можно легко получить в Белизе, стране, граничащей с Гватемалой и Мексикой, где говорят на английском и испанском языках и где самая низкая плотность населения в Центральной Америке, так что места там предостаточно. Зачем пробираться на север, продираясь сквозь джунгли и хищные банды, если убежище под рукой? А! Это потому, что нашей Демократической партии нужны новые избиратели», — подозревает NorthernVirginia.

«Давно пора снять эмбарго с Кубы. Почему мы всё еще ведем эту холодную, холодную войну?» — недоумевает culprit.

«Администрации Байдена давно пора положить конец бесконечной нелегальной иммиграции. Не нужно предоставлять убежище нелегалам, нужно их немедленно депортировать», — считает dossier2357.

«Успешного восстания против нелегальной иммиграции не будет. Военные, как всегда, на стороне режима, а у людей нет средств, чтобы это изменить», — уверен Raul.

«Еще один пример проблемы, которая была спровоцирована политикой США и привела к потоку миграции», — подчеркивает John Wright.

Напомним, что Куба во время переговоров по миграционной теме с США выразила обеспокоенность в связи с американской экономической блокадой, которая создаёт условия для роста эмиграции.

«Были рассмотрены вопросы соблюдения двусторонних соглашений о миграции и взаимных обязательств по обеспечению законной, безопасной и упорядоченной миграции. Куба вновь выразила обеспокоенность в связи с мерами, принятыми правительством США, которые <…> создают социальные и экономические условия, стимулирующие эмиграцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что меры, связанные с крайним ужесточением эмбарго, «ведут к гибели людей и совершению таких преступлений, как незаконный ввоз мигрантов, мошенничество и торговля людьми, что вредит как нашим странам, так и региону в целом».

Сообщается также, что кубинская делегация настояла на «обязательстве Вашингтона гарантировать выдачу в Гаване ежегодно не менее 20 тысяч виз кубинцам для эмиграции в США», как это было договорено ранее.