Лондон, , 19:44 — REGNUM Актрису Зару Питиан, известную по фильму «Доктор Стрэндж», и её супруга обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом 4 мая пишет Daily Mail.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

По данным СМИ, пару обвиняют в том, что она устанавливали доверительные отношения с девочкой-подростком для последующего её совращения. Прокуроры утверждают, что Зара Питиан и Виктор Марке регулярно насиловали жертву в период с 2005 по 2008 год в своём доме, причём Марке иногда снимал происходящее на видео.

ИА REGNUM напоминает, что Зара Питиан исполняла эпизодические роли в нескольких фильмах, самым известным из которых стал «Доктор Стрэндж» (2016). Она также выступала продюсером картины «Племя: Выбраться живым» (2020).

Читайте ранее в этом сюжете: Оскароносный актер Кьюба Гудинг признался в «насильственных прикосновениях»