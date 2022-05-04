Москва, , 19:57 — REGNUM Натовцы окончательно избавили себя от обязательств по нерасширению зоны размещения ядерного оружия. Об этом говорит заявление альянса, касающееся Основополагающего акта Россия — НАТО от 27 мая 1997 г., написал 4 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Отметив, что НАТО, очевидно, применило такой юридический принцип как Clausula rebus sic stantibus (правовая оговорка), когда договор сохраняет для сторон силу только пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение, Медведев отметил, что Основополагающий акт Россия — НАТО не является настоящим международным договором.

Это политический документ, а не договор, подлежащий ратификации. Но к нему Запад пытается применить вышеуказанный принцип. Именно так нужно расценивать сегодняшнее заявление НАТО о том, что наращивание военной силы в Восточной Европе якобы направлено исключительно на укрепление защиты альянса. Потому-то руководство альянса и заявляет, что больше не считает себя связанным эти документом.

Дмитрий Медведев «Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости».

Представитель СБ РФ отметил, что и до того руководство НАТО делало заявления подобного рода, но раньше «была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством».

«соглашение пока не убито» . Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала». Дмитрий Медведев «Теперь всё. Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. Говорят, что. Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала».

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