Москва, , 20:55 — REGNUM Ввод польской армии на Украину возможен, но целью этой акции является не присоединение украинских территорий, а сохранение буфера между Польшей и РФ. Об этом 4 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Польские военные U.S. Army Europe

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«Широкомасштабного ввода польских войск не будет. Но в случае продвижения российской армии на Запад ограниченный ввод польского контингента возможен», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Польша будет действовать только с согласия руководства альянса НАТО.

«Скорее всего, поляки дойдут до Хмельницкого, и дальше на восток не пойдут. В прямое боестолкновение с российской армией они вступать не будут, и присоединять украинские территории пока не будут. Но виды на Львов в среднесрочной перспективе у них явно есть. И им нужен контролируемый буфер, который отделяет их от России. Если Восточная Украина перестанет им быть — надо будет хотя бы «сохранить» Западную» — заключил Трухачёв.

Напомним, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил о том, что Польша собирается ввести свои войска на территорию западноукраинских областей.