Курган, 4 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Курганской области проведут проверку исполнения арендаторами лесов требований пожарной безопасности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

К проверке привлекут сотрудников департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, а также полицейских.

«Поручил провести полную проверку исполнения арендаторами лесов комплекса противопожарных требований в районе, где это второй лесной пожар за последние три года, с привлечением правоохранительных органов. После завершения всех процедур будет принято решение по дальнейшим действиям уполномоченных органов государства», — сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области высокая пожарная опасность сохранится на ближайшую неделю.