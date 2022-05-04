Москва, 4 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Все школы в освобожденных регионах Луганской народной республики возобновят работу до 10 мая, сообщила журналистам первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

ИА REGNUM Школьники

«Процесс регистрации в ЛНР не до каждой школы в освобожденных районах дошел. Тем не менее, мы знаем, что у нас к 10 мая уже все школы будут работать: какие-то в дистанционном режиме, у кого есть такая возможность, у кого нет такой возможности — они выходят в очном формате», — сказала она.

Первый замминистра добавила, что образовательная программа в школах на освобожденных территориях была скорректирована.

«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку, которая преподается в ЛНР; у них была украинская литература — они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», — рассказала Ольга Долженко.

Она добавила, что также школьники в освобожденных районах начали изучение истории Отечества и обществознания по действующим в Республике программам.

«Мы поделились и учебниками, и учебно-методической литературой для преподавателей», — отметила первый замминистра.

Напомним, Министерство образования и науки ЛНР обещало поддержку педагогам, работающим на освобождаемых от киевских силовиков территориях.