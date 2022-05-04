Москва, 4 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В отношении нелояльных к спецоперации и ВС России музыкантов и групп следует применить целый ряд запретительных мер. Об этом 4 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Reactor691 Группа «Би-2»

«Рок и попса у нас разные — и на Украине они тоже разные. Но в данном случае нас волнует Россия. И потому надо каждому давать по его заслугам. Конкретно для группы «Би-2» надо закрыть возможность выступать на больших площадках и появляться в телеэфире», — заявил эксперт.

По мнению политолога, таким нелояльным музыкантам останется только возможность «играть только по клубам в ночное время».

Также, считает Трухачёв, стоит ввести запрет на широкую рекламу для таких музыкантов и групп.

«Тех, кто открыто встал на сторону Украины, нужно вообще лишить всех заработков в России. Таким, как последовательный пацифист Шевчук, хватит общественного порицания. Эфира он и так лишён… В общем, каждому по его заслугам», — заключил политолог.

Напомним, что группа «Би-2» отказалась выступать под баннером с изображением символа спецоперации ВС России «Zа Президента».