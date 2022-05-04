Бишкек, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров улетел в Германию на лечение, передают киргизские СМИ. В каком именно немецком городе и в какой клинике глава кабинета министров будет проходить лечение, в аппарате правительства не сообщают.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По имеющейся информации, высокопоставленный киргизский чиновник планирует вернуться из-за рубежа ещё до окончания майских праздников.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова госпитализировали в Национальный центр кардиологии в связи с жалобами на сильные боли в сердце и низким артериальным давлением.

Первоначально медики предположили, что у чиновника случился инфаркт миокарда. Но электрокардиография и коронарография показали, что у главы правительства случился спазм сосудов сердца.