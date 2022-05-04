Нижний Новгород, , 19:31 — REGNUM Руководству и служащим муниципальных управлений Нижегородской области с 1 мая проиндексировали зарплаты. Соответствующий указ одобрило региональное правительство.

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

Теперь мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской думы Олег Лавричев будут получать заработную плату в размере 69 332 рублей в месяц, что на 13% больше, чем в предыдущие месяцы.

Зарплаты глав местного самоуправления Арзамаса, Бора, Дзержинска и Сарова, Балахнинского, Богородского и Павловского муниципальных округов, а также Володарского, Городецкого и Кстовского районов выросла до 50 073 рублей в месяц.

Руководители других округов и муниципалитетов Нижегородской области теперь будут ежемесячно получать за свою работу 42 369 рублей.

Главам поселковых администраций тоже проиндексировали зарплаты — они будут зарабатывать от 21 185 до 34 667 рублей в месяц в зависимости от количества местных жителей.