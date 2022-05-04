Бухарест, 4 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. За последние две недели цена на дизельное топливо в Румынии выросла в среднем на 20%, что нанесло существенный удар по покупательной способности сотен тысяч румынских автомобилистов. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики (НИС) страны сообщает «Телевидение Бухареста».

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

По данным социологов, сейчас каждый третий владелец транспортного средства на дизельном двигателе вынужден отказаться от поездок на дальние расстояния, а каждый четвертый — оставляя машину в гараже, пользуется услугами такси.

В то же время большинство автовладельцев, проживающих в приграничных районах страны, предпочитает заправляться за рубежом.

Как утверждают специалисты, причиной сложившейся ситуации является общий экономический спад в Румынии, а также энергетические санкции, введенные Евросоюзом в отношении Российской Федерации.

Предполагается, что в ближайшее время официальный Бухарест рассмотрит новый план спасения отрасли. Детали плана не разглашаются.