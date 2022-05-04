Москва, 4 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 4 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 66,30 рубля, что на 4 рубля 66 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро к закрытию опустился на 4 рубля 31 копейку и составил 70,44 рубля. При этом минутами ранее он торговался ниже отметки в 70 рублей.

Таким образом, биржевые курсы обеих валют упали до минимальных значений с февраля 2020 года.