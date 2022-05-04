Нижний Новгород, , 19:25 — REGNUM Американское правительство решило перенести на 25 мая введение санкций против российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ», штаб-квартира которой находится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сборочный цех автомобильного завода «ГАЗ» Gazgroup.ru

Ранее американские власти планировали запретить компаниям из США вести дела с «Группой ГАЗ» с 27 апреля 2022 года.

Напомним, весной 2021 года правительство США ввело санкции против компаний, принадлежавших нижегородскому бизнесмену Олегу Дерипаске. После того, как тот отказался от контроля над «En +» и «Русалом», американские власти отменили ограничения в отношении этих фирм.