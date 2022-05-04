Москва, , 19:22 — REGNUM В среду, 4 мая, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Феномен сплочения российского общества». Эксперты проанализировали причины сплоченности российского общества в условиях информационного давления со стороны Запада. Модератором встречи выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

В начале дискуссии модератор предоставил слово политологу Александру Рудакову, чей доклад «Донбасский консенсус: феномен сплочения российского общества» был опубликован на прошлой неделе на сайте ЭИСИ. Александр Рудаков отметил, что высокий уровень поддержки президента и сплочение общества базируется на общественных запросах: на защиту соотечественников; на защиту суверенитета; на поддержку базовых общенациональных ценностей; на справедливый миропорядок и солидарное развитие. На их основе сформировался «Донбасский консенсус» — поддержка действий государства и власти, направленных на защиту территории и соотечественников. Новое явление сопоставимо с масштабами «Крымского консенсуса». Однако, если в 2014 году общество объединило позитивное эмоциональное переживание исторического момента, то сегодня оно базируется на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути. Особенно важно, что поддержка и защита русского мира стали общим делом для всех народов и традиционных религиозных общин современной России. При этом, это результат не только последних событий, а поступательное ценностное развитие многих лет, основными реперными точками которого стали — осознание единства истории, ценности межнационального мира, понимание цивилизационной идентичности России.

«Уровень консолидации и сплоченности является важным социальным ресурсом. Мы должны научиться ценить этот ресурс, потому что именно благодаря ему возможно устойчивое, поступательное развитие страны на фоне санкций и агрессивных действий со стороны внешнего мира», — сказал он.

Говоря о масштабах вызова, с которым столкнулась Россия, эксперт привел в пример планы Еврокомиссии ввести санкции против Патриарха Кирилла.

«Не против представителя государства, а против представителя гражданского общества — самой крупной религиозной организации в России… Получается демонстрация своих внутренних духовых интенций, даже вне контекста политизации уже является наказуемым. Это, конечно, грандиозный вызов. И наше общество будет отвечать на него. Самое главное — это найти сегодня возможности для того, чтобы этот ответ был продуктивным, конструктивным для нас. Чтобы он работал на наше усиление, усиление возможностей и ресурсов», — добавил он.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, уточнил, что в обществе сегодня наблюдается эмоциональный подъем*. Россияне испытывают гордость за страну (50%), любовь к Родине (43%), веру (38%) и надежду (29%) по отношении к России. Кроме того, 61% респондентов отмечают, что специальная военная операция выступает фактором консолидации российского общества, противоположное мнение выражают только 20%. 73% считают, что западная ценностная модель не является подходящей для российского общества. Более того, 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России, 42% видят угрозу именно на ценностном уровне. 89% утверждают, что России необходимо жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада. Основным фактором консолидации остается Президент (81%). Отвечая на вопрос модератора об ожиданиях россиян в отношении сегодняшнего сплочения, Михаил Мамонов подчеркнул, что общество видит результатом консолидации стремительное развитие страны, новые успехи и качественный рывок вперед.

*Всероссийский репрезентативный опрос проведен 28 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.

Всероссийский опрос проведен 19–20 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: онлайн-опрос на самозаполнение.

По мнению Игоря Кузнецова, исполнительного директора Российского общества политологов, серьезные кризисы всегда являлись основанием для единства российского общества. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» фиксирует основные события, которые выступили фактором консолидации россиян. Эксперт привел в пример Куликовскую битву, Смутное время и другие исторические события.

«Это говорит о том, что элемент сплочения заложен необходимостью государства для российского человека. Для нас государство — это не средство удовлетворения потребностей, это средство самоидентификации… Мы зависим от государства, и мы не удовлетворимся сервисным государством. Нам требуется другая модель. История это неоднократно доказывала», — подытожил он.

Продолжая выступление эксперта, модератор отметил и Великую Отечественную войну, как один из ярчайших примеров сплочения российского общества.

Доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонина Селезнева остановилась на объединяющих факторах в молодежной среде. Основываясь на результатах качественных исследований, эксперт объяснила феномен сплочения этого политического поколения. По своим психологическим особенностям и по системе ценностей и ориентаций, для молодежи крайне важны свобода, права человека, возможности для самовыражения и самореализации. При этом, в политическом сознании продолжают сохраняться такие традиционные для нашей культуры ценности как патернализм, патриотизм, справедливость. Это то смысловое ядро, вокруг которого может и должна выстраиваться национальная идентичность. Во-вторых, по мнению спикера, у молодежи давно существует потребность быть сопричастными какому-то большому проекту, быть вовлеченными в значимые процессы страны. Также молодые люди рассматривают нынешний период как время возможностей. У молодежи есть запрос на перемены и самореализацию. Поэтому сейчас они воодушевлены открытием нового окна возможностей.

В завершение эксперт добавила, что сегодняшнему сплочению общества нужна и важна идейно-смысловая подпидка. И, как и прежде, молодежи важно предлагать четкую и понятную систему ценностей, смыслов и транслировать их в доступной и интересной форме для нее.

Запрос на сплоченность и общенациональный дух единства подтвердил своими социологическими данными Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

«Люди говорят про единство. Они буквально говорят «мы хотим быть единым, мы хотим быть целым». Также мы фиксируем уже последние несколько лет запрос на общую судьбу, на то, чтобы общество было единым и чтобы мы жили едиными ценностями в едином пространстве. Более того, когда мы говорим про эффект единства, однородного понимания целей, общей мотивации, мы обнаруживаем его вне зависимости от национальности и географии, но даже и независимо от возраста», — рассказал он.

Так, исходя из данных, ключевыми характеристиками эмоционального фона всего общества являются гордость и уважение. Эксперт озвучил цитаты респондентов разных возрастных групп, чтобы подчеркнуть, что разницы в этих чувствах в зависимости от возраста нет.

«Я горжусь, что я русский, что у меня российский паспорт, что я живу в России. И кто бы там из других стран ни говорил, что я «русня» или ещё что-то, что русский — это отстой, я никогда не откажусь от того, что я русский. Я настолько горд действиями нашей страны, то, что мы идем до конца и не сдаёмся, и хотим победить эту русофобию»; «Да, у меня тоже сейчас высокое содержание патриотизма в организме. Всегда у нас получалось, что нашу страну не очень ставили высоко, все время занижали, а здесь, наконец-то, получилось так, что наша страна стала отстаивать полноценно свои интересы по всем фронтам», — зачитал он.

Эксперт также добавил, что в эмоциях граждан присутствуют и надежда, и некоторая тревога из-за неопределенности будущего. Именно эти эмоции и формируют ключевые запросы в адрес государства и высшего руководства. А именно: запрос на защиту — как всей страны, так и граждан; запрос на уверенность в победе, в экономическую устойчивость и в правоте; запрос на единство: «мы россияне», «мы вместе противостоим злу».