Москва, 4 мая 2022, 19:22 — REGNUM В среду, 4 мая, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Феномен сплочения российского общества». Эксперты проанализировали причины сплоченности российского общества в условиях информационного давления со стороны Запада. Модератором встречи выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.
В начале дискуссии модератор предоставил слово политологу Александру Рудакову, чей доклад «Донбасский консенсус: феномен сплочения российского общества» был опубликован на прошлой неделе на сайте ЭИСИ. Александр Рудаков отметил, что высокий уровень поддержки президента и сплочение общества базируется на общественных запросах: на защиту соотечественников; на защиту суверенитета; на поддержку базовых общенациональных ценностей; на справедливый миропорядок и солидарное развитие. На их основе сформировался «Донбасский консенсус» — поддержка действий государства и власти, направленных на защиту территории и соотечественников. Новое явление сопоставимо с масштабами «Крымского консенсуса». Однако, если в 2014 году общество объединило позитивное эмоциональное переживание исторического момента, то сегодня оно базируется на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути. Особенно важно, что поддержка и защита русского мира стали общим делом для всех народов и традиционных религиозных общин современной России. При этом, это результат не только последних событий, а поступательное ценностное развитие многих лет, основными реперными точками которого стали — осознание единства истории, ценности межнационального мира, понимание цивилизационной идентичности России.
Говоря о масштабах вызова, с которым столкнулась Россия, эксперт привел в пример планы Еврокомиссии ввести санкции против Патриарха Кирилла.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, уточнил, что в обществе сегодня наблюдается эмоциональный подъем*. Россияне испытывают гордость за страну (50%), любовь к Родине (43%), веру (38%) и надежду (29%) по отношении к России. Кроме того, 61% респондентов отмечают, что специальная военная операция выступает фактором консолидации российского общества, противоположное мнение выражают только 20%. 73% считают, что западная ценностная модель не является подходящей для российского общества. Более того, 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России, 42% видят угрозу именно на ценностном уровне. 89% утверждают, что России необходимо жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада. Основным фактором консолидации остается Президент (81%). Отвечая на вопрос модератора об ожиданиях россиян в отношении сегодняшнего сплочения, Михаил Мамонов подчеркнул, что общество видит результатом консолидации стремительное развитие страны, новые успехи и качественный рывок вперед.
*Всероссийский репрезентативный опрос проведен 28 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.
Всероссийский опрос проведен 19–20 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: онлайн-опрос на самозаполнение.
По мнению Игоря Кузнецова, исполнительного директора Российского общества политологов, серьезные кризисы всегда являлись основанием для единства российского общества. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» фиксирует основные события, которые выступили фактором консолидации россиян. Эксперт привел в пример Куликовскую битву, Смутное время и другие исторические события.
«Это говорит о том, что элемент сплочения заложен необходимостью государства для российского человека. Для нас государство — это не средство удовлетворения потребностей, это средство самоидентификации… Мы зависим от государства, и мы не удовлетворимся сервисным государством. Нам требуется другая модель. История это неоднократно доказывала», — подытожил он.
Продолжая выступление эксперта, модератор отметил и Великую Отечественную войну, как один из ярчайших примеров сплочения российского общества.
Доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонина Селезнева остановилась на объединяющих факторах в молодежной среде. Основываясь на результатах качественных исследований, эксперт объяснила феномен сплочения этого политического поколения. По своим психологическим особенностям и по системе ценностей и ориентаций, для молодежи крайне важны свобода, права человека, возможности для самовыражения и самореализации. При этом, в политическом сознании продолжают сохраняться такие традиционные для нашей культуры ценности как патернализм, патриотизм, справедливость. Это то смысловое ядро, вокруг которого может и должна выстраиваться национальная идентичность. Во-вторых, по мнению спикера, у молодежи давно существует потребность быть сопричастными какому-то большому проекту, быть вовлеченными в значимые процессы страны. Также молодые люди рассматривают нынешний период как время возможностей. У молодежи есть запрос на перемены и самореализацию. Поэтому сейчас они воодушевлены открытием нового окна возможностей.
В завершение эксперт добавила, что сегодняшнему сплочению общества нужна и важна идейно-смысловая подпидка. И, как и прежде, молодежи важно предлагать четкую и понятную систему ценностей, смыслов и транслировать их в доступной и интересной форме для нее.
Запрос на сплоченность и общенациональный дух единства подтвердил своими социологическими данными Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.
Так, исходя из данных, ключевыми характеристиками эмоционального фона всего общества являются гордость и уважение. Эксперт озвучил цитаты респондентов разных возрастных групп, чтобы подчеркнуть, что разницы в этих чувствах в зависимости от возраста нет.
Эксперт также добавил, что в эмоциях граждан присутствуют и надежда, и некоторая тревога из-за неопределенности будущего. Именно эти эмоции и формируют ключевые запросы в адрес государства и высшего руководства. А именно: запрос на защиту — как всей страны, так и граждан; запрос на уверенность в победе, в экономическую устойчивость и в правоте; запрос на единство: «мы россияне», «мы вместе противостоим злу».