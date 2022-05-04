Москва, 4 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых средств и методов ведения войны возбудил СКР по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ, сообщили 4 мая в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Дело возбуждено по факту обстрела со стороны ВСУ города Дебальцево (ДНР) 30 апреля, в котором подозреваются военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Они обстреляли Дебальцево из реактивной системы залпового огня «Ураган».

«В результате указанных противоправных действий осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя», — сообщили в СКР. Устанавливаются все причастные к преступлению.