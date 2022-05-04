Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM В Екатеринбурге Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода. Инцидент произошёл вечером 1 мая на Екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

ДТП

По предварительной информации, гражданин переходил проезжую часть в не положенном для этого месте и без светоотражающих элементов. В результате мужчина погиб. Его личность устанавливают полицейские.

36-летний водитель пояснил стражам порядка, что пытался предотвратить наезд, но не удалось. По факту аварии проводится расследование.