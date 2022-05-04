Вашингтон, 4 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Paramount Plus собирается перезапустить популярное шоу «Чудаки» на телевидении. Об этом 4 мая сообщил портал Afisha.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Отмечается, что производством проекта будут заниматься создатели оригинальной версии, а участие в съёмках одного из главных актёров франшизы Джонни Ноксвилла пока что находится под вопросом. Поводом для создания телевизионной адаптации стал коммерческий успех ленты «Чудаки навсегда», вышедшей в феврале 2022 года.

Напомним, что шоу «Чудаки» выходило на MTV с 2000 по 2002 год. Позднее по мотивам проекта было выпущено семь полнометражных картин.