Бишкек, , 19:20 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии предлагает включить в Земельный кодекс изменения, позволяющие безвозмездно передавать Государственной ипотечной компании земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве утверждают, что это позволит ускорить реализацию государственных ипотечных проектов и поспособствовало бы привлечению инвестиций в сферу строительства.

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«Эта мера позволит увеличить жилищный фонд и привлекать инвесторов для застройки предоставленных земельных участков, что уменьшит нагрузку на бюджет», — считают инициаторы законопроекта.

Также в Минсельхозе отмечают, что если законопроект будет принят, то госипотечная компания получит возможность сдавать земельные участки в аренду и продавать жилье без банков-посредников, что приведёт к снижению процентных ставок по ипотечным кредитам.

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