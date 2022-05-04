Бишкек, , 19:17 — REGNUM В Киргизии все три крупные торговые сети снизили цены на растительное масло в среднем на 10,5%. Об этом стало известно в ходе мониторинга, проведённого представителями службы антимонопольного регулирования.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоимость этого товара в супермаркетах «Глобус», «Народный» и «Фрунзе» за последние дни упала с 165 — 197 сомов (144 — 172 рублей) до 147 — 176 сомов (128 — 153 рублей) за литр.

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Отмечается, что сделать это удалось благодаря временному обнулению налога на добавленную стоимость растительного масла.

Также в магазинах этих торговых сетей сахарный песок теперь продается в ограниченном количестве по сниженной цене — по 60 сомов (52 рубля) за килограмм в одни руки в сутки по карте лояльности. По более высокой стоимости — без ограничений.

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