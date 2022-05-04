Вашингтон, 4 мая, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Актриса Эмма Кинни, сыгравшая в сериале «Бесстыжие», прокомментировала появление актёра Энсела Элгорта на благотворительном вечере Met Gala. Об этом 4 мая пишет BuzzFeed.

Энсел Элгорт

Как отмечает издание, артистка была недовольна появлением Элгорта на публике. «Кто одевал Энсена Элгорта на Met Gala? Александр Ван?», — высказалась Кинни, вспомнив американского дизайнера и бывшего креативного директора французского модного дома Balenciaga Александра Вана, которого в 2020 году обвинили в сексуальном насилии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Сам актёр все обвинения отрицает.