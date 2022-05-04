Нижневартовск, Югра, , 19:15 — REGNUM В Югре разыскиваются поджигатели административного здания в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Поджог pixmart

Поджог произошёл в ночь на 4 мая. Подозреваются двое неизвестных. Возгорание было потушено прибывшими на место огнеборцами. В местных СМИ сообщается, что в административным здании расположен горвоенкомат.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).