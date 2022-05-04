Москва, 4 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас принял предложение поставить спектакль о лидере украинских нацистов Степане Бандере и поддержал идею «стереть» российских деятелей на европейском культурном пространстве.

Цитата из кф «С широко закрытыми глазами». Реж. Стэнли Кубрик. 1999. Великобритания, США Маска

Об этом Туминас заявил в ходе телефонного разговора с министром культуры Украины Александром Ткаченко, роль которого исполнили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Видеоролик с этим пранком был опубликован 4 мая на канале Вована и Лексуса в видеохостинге Rutube.

«Министр культуры Украины Александр Ткаченко» предложил Туминасу поставить спектакль «Мой друг Бандера».

«Да, хорошо», — ответил Туминас, уточнив лишь то, в каком театре надо ставить спектакль о нацисте.

Кроме того, худрук Театра имени Вахтангова поддержал предложение вести диверсионную идеологическую деятельность в театре, а также поддержал полную дисквалификацию на европейском культурном пространстве всех российских деятелей, поддерживающих спецоперацию против нацистской Украины.

«Конечно, таких вот откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти», — заявил Туминас по этому поводу.