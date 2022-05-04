Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Около 2,5 тыс. человек, почти 50 образцов боевой техники и свыше 30 летательных аппаратов примут участие в параде на Театральной площади Ростова-на-Дону в День Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 4 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада

Первую репетицию парада в честь Дня Победы провели в Ростове-на-Дону вечером 3 мая. По Театральной площади строевым шагом прошли военнослужащие различных частей, пограничники, спасатели, юнармейцы и кадеты. Традиционно пеший строй возглавила рота барабанщиков — кадет Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Всего в парадном строю прошли около 2,5 тыс. человек.

В составе механизированной колонны, которую возглавили реактивные установки БМ-13 «Катюша», а также грузовые автомобили ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3 образца 1942 года, проследовали около 50 единиц военной техники. Были также представлены образцы новейшей боевой техники.

5 мая экипажи более 30 современных самолётов и вертолётов проведут тренировку воздушного парада Победы. В небо взмоют Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, а также Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.