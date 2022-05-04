Оттава, 4 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Канадский певец Джастин Бибер рассказал о нервном срыве после свадьбы с Хейли Болдуин. Об этом пишет портал Spletnik.ru 4 мая.

Скриншот YouTube Джастин Бибер

«‎Я думал, что свадьба просто решит все мои проблемы, но этого не произошло. Поэтому у меня случился небольшой срыв. На самом деле это просто означает, что ты лицемер. Ты хочешь, чтобы твоя жена делала то, что ты не делаешь сам. И это все выглядит так, как будто ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты не тот человек, кем себя считал»‎, — признался артист. К слову, Бибер также отметил, что спустя время им с супругой удалось справиться со всеми трудностями.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в 2018 году. Примечательно, что до официального вступления в брак возлюбленные состояли в отношениях всего несколько месяцев.