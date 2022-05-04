Брюссель, , 19:06 — REGNUM Три страны ЕС не поддерживают инициативу Европейской комиссии запретить транспортировку российской нефти в третьи страны, сообщает 4 мая Bloomberg.

Нефтяной танкер

Уточняется, что против введения такого запрета высказались на переговорах постпреды Греции, Кипра и Мальты. Они пояснили, что считают провальными для ЕС такие меры, выгодные лишь конкурентам Евросоюза.

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает запрет для судов стран ЕС транспортировать российскую нефть в какие-либо страны по всему миру.

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