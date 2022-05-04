Оксана Переможенко, 4 мая 2022, 19:58 — REGNUM Мэр города Васильков Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом она заявила на своей странице в одной из социальных сетей.
«Наша новая набережная на реке Стугна… теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — говорится в сообщении.
Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом, указав на явное желание представителей киевского режима угодить британскому премьер-министру. Иные также выразили мнение о том, что это переименование — ненадолго.
«Надо её назвать «Лохматая», — иронизирует «АВ», явно намекая на прическу премьер-министра Британии.
«В честь деда Байдена можно Крещатик переименовать, а Киев в Бандеровск», — отреагировал Alex Z.
«Киев не хотят переименовать в Байденск?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий Т.
«Смысл? Всё равно наши потом переименуют ее в честь героев ЛДНР», — добавил Red_Army.
«Британцы его в отставку гонят, Зеленский улицы переименовывает», — смеется один из участников обсуждения.
«Да пусть хоть горшком назовут, мы переименуем», — пишет Татьяна Т.
«Совсем уже крыша едет. Прям уже не знают, как подлизать и угодить. Себя совсем не уважают украинцы», — отреагировала Мария.
«Маразм крепчает!» — написала Татьяна.
«Не рабы…» — с сарказмом добавил «Адекватная Украина».
«Британский паспорт захотелось мэру Василькова», — иронизирует Василий.
«Они о детях и внуках своих вообще думают?» — недоумевает Alexander.
«Прекрасно. Скоро ни одной нормальной улицы не останется…» — добавил Сергей К.
«Зачем? Скоро новый будет и придётся переименовывать! Англичане, наверно, вообще в шоке! Они-то уж точно так хорошо о Боре не думают», — прокомментировала новость Marina.
«Своих героев не хватает, так мы чужих берем», — добавила Людмила Р.
«Они (украинцы — М. Р.) его что, похоронили, раз при жизни хотят назвать?» — недоумевает Андрей.
«Клоунада продолжается», — написала Анна.
«Зачем на два месяца улицы переименовывать?» — не понимает Александр, намекая вероятную на смену власти.
«Пусть лучше этого клоуна сводят к парикмахеру…» — пошутил «Жекос».
«Эм, возможно, я что-то путаю, но разве подобные локации не принято называть в честь усопших деятелей?» — поинтересовался Tim.
«Ну, деревня Нью-Йорк уже есть. Что ж удивляться?» — спросил один из участников обсуждения.
«Ну так колония же Великобритании. Это естественно», — подытожил Игорь.