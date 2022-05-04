4 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что мэр города Васильков Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Оксана Переможенко, , 19:58 — REGNUM Мэр города Васильков Киевской области Наталья Баласинович сообщила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом она заявила на своей странице в одной из социальных сетей.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша новая набережная на реке Стугна… теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — говорится в сообщении.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом, указав на явное желание представителей киевского режима угодить британскому премьер-министру. Иные также выразили мнение о том, что это переименование — ненадолго.

«Надо её назвать «Лохматая», — иронизирует «АВ», явно намекая на прическу премьер-министра Британии.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В честь деда Байдена можно Крещатик переименовать, а Киев в Бандеровск», — отреагировал Alex Z.

«Киев не хотят переименовать в Байденск?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий Т.

«Смысл? Всё равно наши потом переименуют ее в честь героев ЛДНР», — добавил Red_Army.

«Британцы его в отставку гонят, Зеленский улицы переименовывает», — смеется один из участников обсуждения.

«Да пусть хоть горшком назовут, мы переименуем», — пишет Татьяна Т.

«Совсем уже крыша едет. Прям уже не знают, как подлизать и угодить. Себя совсем не уважают украинцы», — отреагировала Мария.

«Маразм крепчает!» — написала Татьяна.

«Не рабы…» — с сарказмом добавил «Адекватная Украина».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Британский паспорт захотелось мэру Василькова», — иронизирует Василий.

«Они о детях и внуках своих вообще думают?» — недоумевает Alexander.

«Прекрасно. Скоро ни одной нормальной улицы не останется…» — добавил Сергей К.

«Зачем? Скоро новый будет и придётся переименовывать! Англичане, наверно, вообще в шоке! Они-то уж точно так хорошо о Боре не думают», — прокомментировала новость Marina.

«Своих героев не хватает, так мы чужих берем», — добавила Людмила Р.

«Они (украинцы — М. Р.) его что, похоронили, раз при жизни хотят назвать?» — недоумевает Андрей.

«Клоунада продолжается», — написала Анна.

«Зачем на два месяца улицы переименовывать?» — не понимает Александр, намекая вероятную на смену власти.

«Пусть лучше этого клоуна сводят к парикмахеру…» — пошутил «Жекос».

«Эм, возможно, я что-то путаю, но разве подобные локации не принято называть в честь усопших деятелей?» — поинтересовался Tim.

«Ну, деревня Нью-Йорк уже есть. Что ж удивляться?» — спросил один из участников обсуждения.

«Ну так колония же Великобритании. Это естественно», — подытожил Игорь.