Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Американский рэпер Джек Харлоу раскрыл треклист предстоящей пластинки под названием Come Home The Kids Miss You. Об этом 4 мая пишет издание The Flow.

Рэпер Джек Харлоу NME

Так, новый релиз включит в себя 15 композиций и станет вторым полноформатным проектом артиста. В число гостей пластинки вошли Drake (Обри Дрейк Грэм), Джастин Тимберлейк, Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) и Фаррелл Уильямс.

Напомним, что Джек Харлоу начал заниматься музыкой в 2020 году. В том же году рэпер представил хит Whats Poppin, клип на который собрал более 150 млн просмотров в интернете.

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