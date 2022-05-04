Бишкек, , 19:00 — REGNUM Авиакомпании, выполняющие рейсы из Киргизии, обязали указывать цены на билеты и тарифы на другие услуги в киргизской национальной валюте. Об этом сообщили в службе антимонопольного регулирования республики.

Киргизский сом

От авиаперевозчиков потребовали до 25 мая отчитаться о проделанной работе по исполнению новых правил.

В случае неисполнения требований об указании цены, комиссионных вознаграждений и тарифов в киргизских сомах госантимонополия грозится оштрафовать авиакомпании-нарушители на 5 тысяч сомов (4,3 тысячи рублей).