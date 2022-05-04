Екатеринбург, 4 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жительницу Челябинска задержали за организацию занятия проституцией. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Цитата из видео УМВД по Томской области В Томске прикрыли шесть притонов

По данным следствия, женщина 1980 года рождения организовала притон на ул. Московской. Здесь женщины оказывали интимные услуги, а подозреваемая получала доход от такой деятельности.

Гражданка пока находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.