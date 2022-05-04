Бишкек, , 18:58 — REGNUM Уставной капитал Венгерско-Киргизского фонда развития может быть увеличен на $34 млн (2,41 млрд рублей). Об этом заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного венгерского чиновника, это может произойти в случае успешной реализации совместных проектов в сферах энергетики, водного хозяйства, а также поставок в Киргизию венгерских коров и банкоматов.

ИА REGNUM напоминает, что межправительственное соглашение о создании Венгерско-Киргизского фонда развития подписано 8 апреля 2021 года, а официальная церемония его открытия состоялась 5 ноября 2021 года. В настоящее время уставной капитал фонда составляет $16 млн (1,13 млрд рублей).