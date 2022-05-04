4 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 21:00 — REGNUM Импортозамещение в строительной отрасли в России составляет более 90%, заявил в ходе международной промышленной выставки «Иннопром Центральная Азия» на прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последнее время не так все просто с иностранными рынками строительных материалов и технологий. Но я думаю, что благодаря нашим друзьям из Узбекистана и еще некоторых стран мы этот вопрос преодолеем. Тем более что у нас импортозамещение в отрасли, если мы говорим про стандартное жилье, больше 90%», — цитировало ИА REGNUM слова Стасишина.

Как сообщалось на портале Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), координатор объединения по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Айхал Габышев на встрече с генеральным консулом Республики Узбекистан во Владивостоке Рустамом Исламовым обсудили вопросы импортозамещения стройматериалов и привлечения иностранных граждан для работы на российских стройплощадках. Работу по этим направлениям, сообщает организация, НОСТРОЙ проводит по поручению Минстроя России в рамках достигнутых ранее договоренностей между ведомством и Республикой Узбекистан по вопросам расширения практического взаимодействия двух стран в области строительства.

Айхал Габышев обозначил перспективы российско-узбекских двусторонних экономических отношений, сообщил о готовности строительных компаний Дальнего Востока к развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества, ключевыми направлениями которого станут формирование благоприятных условий для узбекских поставщиков по ввозу строительных материалов, машин и оборудования на российский рынок, а также совершенствование механизма привлечения граждан Республики Узбекистан для временной трудовой деятельности на строительных площадках России. Обсуждался и такой аспект, как необходимость определения профессионального уровня привлекаемых сотрудников и соответствия российским стандартам по рабочим профессиям.

Борис Шварков. Начало стройки. 1954

Тем временем президент НОСТРОЙ Антон Глушков на онлайн-брифинге РБК «Рынок недвижимости 2022: экономика, меры поддержки, новые возможности» в рамках обсуждения вопроса по обеспечению строительных площадок ресурсами отметил, что, как показал анализ проектов жилищного строительства, которые реализуются в субъектах РФ на текущий момент, доля импортных комплектующих и материалов в сегменте жилья эконом-класса составляет 3-4%, а в сегменте премиум-класса — до 15%.

«По нашим данным, ни в одном субъекте Российской Федерации остановки [строительства] из-за перебоев поставки строительных материалов не произошло. Другое дело, что сроки поставки и стоимость этих материалов существенно изменились. Точно не приходится говорить и о дефиците. Более того, те иностранные производители или бенефициары, которые не являются резидентами Российской Федерации, несмотря на опасения, что уйдут с рынка, продолжили свою работу, ритмично снабжая стройки необходимыми ресурсами», — сказал Антон Глушков.

Говоря, как сообщается на портале НОСТРОЙ, о спекуляции цен на стройматериалы, глава объединения напомнил, что когда включается государственное регулирование цен, то это приводит к искусственному их дефициту. В результате у поставщиков материал заканчивался, а у торговых домов он был в избытке, но совершенно по другой цене. Лучшим способом предотвращения подобных ситуаций Антон Глушков назвал стабилизацию рынка.

Татьяна Яблонская. На стройке. 1957

«Мы сейчас наблюдаем «затоваривание» ряда складских позиций. Например, тот же металлопрокат: невзирая на все негативные внешнеэкономические факторы, цены на него остаются на уровне начала 2022 года. Очень большое количество мероприятий сейчас проводится по поддержке металлургов для того, чтобы повысить металлоемкость в строительстве», — отметил президент НОСТРОЙ, выразив надежду, что в течение ближайшего времени стройкомплекс будет наблюдать более «живые» предложения на рынке стройматериалов, что приведет к снижению их стоимости.

В настоящее время на рынке строительных ресурсов, по словам Глушкова, все еще наблюдается увеличение их стоимости на 15-30%. Между тем процесс импортозамещения не должен сказаться на качестве и ценах российских новостроек, считают опрошенные агентством ТАСС девелоперы из разных регионов России. По словам директора по закупкам группы компаний «А101» Георгия Криницына (Новая Москва), поиск аналогов учитывает соответствующие качественные характеристики.

Что касается цены стройматериалов, то, как отметил Криницын, в процессе перераспределения логистических цепочек по отдельным группам товаров могут возникать локальные дефициты, и это сказывается на цене материалов «в моменте». Однако по целому ряду наименований, по словам девелопера, «цены удалось сохранить на прежнем уровне». О том, что большинство ввозимых позиций импортных строительных товаров могут быть заменены без ухудшения качества, заявили и в пресс-службе девелоперской компании «Брусника», реализующей проекты в Подмосковье, Свердловской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Омской областях, а также в ХМАО. При этом доля импортных материалов и оборудования, как отметили в компании, составляет 10-20% затрат на строительство в зависимости от класса здания.

Генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин (Московский регион), отметив, что в России производится до 95% товаров и комплектующих для стройотрасли, сказал, что стране нужен «полный промышленно-строительный суверенитет и переход к индустриализации строительного процесса, когда элементы зданий изготавливаются в заводских условиях, что позволяет сократить сроки и число рабочих на стройке, а также повысить качество объектов».

Борис Цветков. Строительство дома промышленности. 1932-1935

«Все необходимые для этого технологии у нас есть, и мы готовы предложить их рынку», — сказал собеседник агентства.

В целом, надо сказать, прогнозы девелоперов позитивны. Есть, конечно, и нюансы. Например, как отметил коммерческий директор группы компаний «Страна девелопмент» Александр Гуторов (Тюмень, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург), затруднительным может быть поиск аналогов для эксклюзивных дизайнерских решений. Но, опять же, материалы для стандартной отделки производятся как внутри страны, так и в дружественных странах.

Базовые отделочные и строительные материалы, как отметили другие девелоперы, производятся в нашей стране. То есть аналоги импортных можно найти. Но цены на российские аналоги могут быть дороже импортных, сетуют некоторые девелоперы. Речь, к примеру, идет о трубах для отопления помещений. Но причина тут опять же в том, что сырье для производства таких труб, как отметили в компании «Брусника», не отечественное. Но и здесь, судя по заявлениям ряда девелоперов, они находят выход, прибегая к энергосберегающим технологиям, например, керамическим блокам, специальному напылению на окна, что позволяет снижать требования к системе отопления и в перспективе закупать меньше радиаторов.

Застройщики обратили внимание на отсутствие производства в России высотных скоростных лифтов, но активно ищут новых поставщиков. Один из собеседников агентства между тем не исключил подорожания, но считает это скорее сезонным фактором и рассчитывает, что все критические моменты нивелируются уже через месяц.