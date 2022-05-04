Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Свыше 23 тысяч украинских военных было обучено инструкторами ВС США с 2015 года, сообщил 4 мая американский генерал Джозеф Хилберт на брифинге в Пентагоне.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, обучение прошли представители 17 батальонов и 11 бригад Вооруженных сил Украины.

Задачи военного обучения украинских силовиков Пентагон выполнял с 2015 года, отметил Хилберт.

«С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили более 23 тысяч солдат вооруженных сил Украины из 17 разных батальонов и 11 бригад», — заявил Хилберт.

Напомним, Украина с весны 2014 года проводила карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот в Киеве.

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