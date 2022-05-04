Вашингтон, 4 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Белый дом планирует развивать квантовые технологии в США, а также усиливать кибербезопасность, чтобы лучше защищать компьютеры следующего поколения, сообщает 4 мая Reuters.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

Отмечается, что администрация США особенно заинтересована в квантовых компьютерах, которые могут работать в миллионы раз быстрее, чем современная техника.

Президент США Джо Байден намерен подписать указ, согласно которому национальный консультативный комитет, занимающийся развитием квантовых технологий, перейдет в непосредственное подчинение Белому дому. Комитет поможет обеспечить непосредственный доступ к новейшей информации президенту и другим ключевым лицам, принимающим решения. Ожидается, что Белый дом назовет имена членов комитета в ближайшие недели.

Байден также должен подписать меморандум о национальной безопасности, в котором излагается план его администрации по устранению рисков, связанных с потенциальными кибератаками с квантовых компьютеров.