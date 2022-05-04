Вологда, , 18:47 — REGNUM Вологодские врачи борются за жизни двух новорожденных — детей во время застолья родила пьяная женщина, сообщает газета «Красный Север».

Инкубатор для недоношенных детей Zerbey

По данным издания, инцидент произошел 22 апреля. Пуповину младенцам перерезали собутыльники роженицы. Впоследствии они вызвали скорую помощь.

В итоге недоношенных малышей, которые появились на свет на 27-й неделе беременности, с низкой массой тела забрали в роддом. В крови у двойняшек нашли значительную дозу алкоголя и других веществ, а именно барбитураты, этиловый и изопропиловый спирты, а также ацетон.

«Обоих детишек мы сразу подключили к ИВЛ, ввели обезболивающие и сердечные препараты, купировали холодовую травму (таким малышам нужна температура как минимум 37 градусов тепла). Хотя, возможно, это переохлаждение и спасло двойняшек от смерти в результате отравления», — цитирует газета завотделением реанимации новорожденных перинатального центра Сергея Маккоева.

Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом у заснувшего отца погиб младенец.