Вологда, 4 мая 2022, 18:47 — REGNUM Вологодские врачи борются за жизни двух новорожденных — детей во время застолья родила пьяная женщина, сообщает газета «Красный Север».
По данным издания, инцидент произошел 22 апреля. Пуповину младенцам перерезали собутыльники роженицы. Впоследствии они вызвали скорую помощь.
В итоге недоношенных малышей, которые появились на свет на 27-й неделе беременности, с низкой массой тела забрали в роддом. В крови у двойняшек нашли значительную дозу алкоголя и других веществ, а именно барбитураты, этиловый и изопропиловый спирты, а также ацетон.
Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом у заснувшего отца погиб младенец.