Верхняя Пышма, Свердловская область, 4 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В саду на территории посёлка Исеть в Свердловской области потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Dave Hogg Пожар

Открытое горение было ликвидировано в 20:25 по местному времени (18:25 мск). После этого пожарные приступили к проливке и разборке сгоревших конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 4 мая и достиг площади в 1500 кв. метров. Пострадало 12 строений.