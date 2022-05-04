София, 4 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Выступления сторонников и противников предоставления Болгарией военной помощи Украине завершились массовой дракой в центре болгарской столицы. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

Publicdomainpictures.net Драка

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел 4 мая в районе подземного перехода неподалеку от центрального корпуса Софийского университета им. Климента Охридского.

После активной словесной перепалки демонстранты двух акций применили друг против друга физическую силу. О пострадавших не сообщается. Полиции удалось разделить протестующих лиц и прекратить столкновения.

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Напомним, сегодня депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи. В указанный пакет не входит выделение Киеву летального оружия.