Тамбов, 4 мая, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов Тамбовской области будут нести персональную ответственность за срыв графика по подготовке к ремонту дорог, а предусмотренные средства могут быть перенаправлены на другие объекты. Об этом 4 мая предупредил руководитель Тамбовщины Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

tambov. gov. ru Максим Егоров

4 мая в ходе оперативного совещания Максим Егоров жёстко раскритиковал ряд глав муниципалитетов из-за подготовки к ремонту дорог: есть районы, где до сих пор не заключили ни одного контракта на эти работы. Речь идет об Инжавинском, Мордовском, Токарёвском, Ржаксинском и Уваровском районах.

«По подготовке конкурсной документации и выходу на торги очень плохо обстоят дела в ряде муниципалитетов. Почему многие заявку только что подали? Почему в прошлом году не могли этого сделать? Вам же давалось поручение. Сегодня 4 мая. Если до 15 мая не будут заключены контракты — деньги у вас забираем», — предупредил Максим Егоров.

Он поставил задачу завершить контрактацию по всем объектам до 15 мая.

В ходе совещания руководитель Тамбовской области отметил, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за исполнение программы ремонта дорог.

«Вы можете денег лишиться и должностей, а жители — дорог, что вообще недопустимо! Ещё раз обращаю ваше внимание: 15 мая — крайний срок. И те же сроки относятся к ремонту дорог по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Особенно я обращаюсь к главам Токарёвского и Инжавинского районов. Коллеги, шутки шутить не буду!» — резюмировал руководитель региона.

Напомним, что 2 марта Максим Егоров во время рабочего визита в Сампурский район подверг резкой критике главу муниципалитета Николая Евдокимова за отсутствие диалога с гражданами. Вскоре после этого Евдокимов ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в рамках разных программ и проектов в Тамбовской области на ремонт дорог выделяется более 6 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать 160 км дорог. Кроме того, 25 апреля правительство России приняло решение о выделении региону дополнительно 1,5 млрд рублей на приведение дорог в нормативное состояние.