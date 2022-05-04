Брюссель, , 18:38 — REGNUM Договорённости по введению запрета на поставки в страны ЕС нефти из России не удалось достичь постпредам государств Евросоюза на переговорах 4 мая, сообщает Reuters.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, обсуждая инициативу Европейской комиссии ввести для стран ЕС эмбарго на российскую нефть, представители государств Евросоюза обменялись мнениями, которые оказались отнюдь не одинаковыми.

Так, Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия не одобрили введения эмбарго. Между тем завтра, 5 мая, обсуждение будет продолжено. Добавим, что эмбарго на российскую нефть предполагает шестой пакет санкций ЕС.

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