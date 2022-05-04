Брюссель, 4 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Договорённости по введению запрета на поставки в страны ЕС нефти из России не удалось достичь постпредам государств Евросоюза на переговорах 4 мая, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Так, обсуждая инициативу Европейской комиссии ввести для стран ЕС эмбарго на российскую нефть, представители государств Евросоюза обменялись мнениями, которые оказались отнюдь не одинаковыми.

Так, Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия не одобрили введения эмбарго. Между тем завтра, 5 мая, обсуждение будет продолжено. Добавим, что эмбарго на российскую нефть предполагает шестой пакет санкций ЕС.