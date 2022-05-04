Москва, 4 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в среду, 4 мая, опустился ниже отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Евро

По состоянию на 18:13 мск курс евро снизился на 4 рубля 9 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 70,67 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне в феврале 2020 года.

Тем временем доллар подешевел на 3 рубля 77 копеек — до 67,19 рубля.