Белград, , 20:26 — REGNUM Поддержка США чрезвычайно важна для сохранения мира и стабильности и будущего процветания Сербии и всего региона Западных Балкан. Такое мнение высказали во время встречи 4 мая в Белграде спикер парламента Сербии Ивица Дачич и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Ивица Дачич (в центре) Srbija.gov.rs

Во время встречи стороны обсудили состояние диалога о «нормализации отношений» Белграда и Приштины и подчеркнули, что «открытые вопросы между двумя сторонами нужно решать при посредничестве ЕС», говорится в сообщении кабинета Ивицы Дачича.

Посол Хилл со своей стороны подчеркнул, что Западные Балканы обладают большим потенциалом экономического роста, и поэтому нужно более активно работать над привлечением американских инвесторов в регион.

Американский дипломат также поддержал инициативу создания единой экономической зоны между Сербией, Северной Македонией и Албанией под названием Open Balkan.

Напомним, что более активное участие США в экономике региона оговорено Вашингтонским соглашением, подписанным Белградом и Приштиной в сентябре 2020 года.