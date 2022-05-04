Саратов, , 18:56 — REGNUM УТ МВД России по ПФО организовало проверку на причастность сотрудника к мошенничеству. Противоправное деяние сотрудника Приволжского линейного управления МВД России на транспорте пресечено отделом собственной безопасности, назначена служебная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в отношении сотрудника Приволжского линейного управления МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

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