Бухарест, , 18:25 — REGNUM Правительство Румынии назначило бывшего сенатора от румынской социал-демократической партии Тони Греблэ новым префектом столицы страны. Об этом 4 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, на этом посту Греблэ сменил Александру-Джорджиану Вакару, чье имя было вовлечено в ряд коррупционных скандалов.

Новоназначенный префект заявил, что в ходе своей деятельности он планирует привлечь в регион дополнительные финансовые средства и реализовать десятки проектов по модернизации и реконструкции ряда исторических зданий города. Кроме того, чиновник намерен поддержать развитие инициатив в социальной сфере.

Ранее представители правительства Румынии определили контроль над обновлением аппарата местных органов власти одним из приоритетов работы правительства страны.

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