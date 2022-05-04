Волгоград, , 18:21 — REGNUM В превышении должностных полномочий подозревается заместитель главы Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе СУ СК по региону.

Недострой Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По данным следствия, в январе 2019 года вице-мэр выдал одной из коммерческих организаций разрешение на строительство трёхэтажного многофункционального комплекса на проспекте Ленина. Здание так и не построили, при этом застройщик и другие арендаторы земельного участка подали заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию несуществующего комплекса.

В марте 2020 года сотрудник департамента по градостроительству составил акт об отсутствии здания, на основании чего на подпись подозреваемому чиновнику был отправлен документ об отказе в выдаче разрешения на ввод. Тем не менее, вице-мэр дал указание о подготовке незаконного разрешения и заверил его.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Основанием послужили результаты проверки городской прокуратуры.